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Бюджет-2020: Рада планує визначити обсяг підтримки с/г товаровиробників

Новини » Економіка    18.10.2019 - 14:21
Бюджет-2020: Рада планує визначити обсяг підтримки с/г товаровиробників
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроектом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу в рамках бюджету-2020

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" в рамках державного бюджету на 2020 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ розроблений з метою врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою проекту закону про бюджет-2020 року, нормування прийнятих змін до законодавства.

НАЖИВО: Рада сьогодні слухає Уряд та розглядає бюджет країни

НАЖИВО: Рада сьогодні слухає Уряд та розглядає бюджет країни

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

За проект проголосували 264 парламентарія.

Суть закону

Документом пропонуються зміни щодо:

  • визначення джерелом доходу держбюджету плати за сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи у зв’язку з запровадженням з 1 серпня 2019 року ринку електроенергії;
  • визначення джерелом доходу держбюджету внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
  • визначення джерелом доходу місцевих бюджетів плати за ліцензії на відповідну діяльність у зв’язку з запровадженням відповідно до Податкового кодексу ліцензування зернового дистиляту, біоетанолу та пального (додатковий ресурс у цілому до місцевих бюджетів становитиме 90,6 млн гривень);
  • визначення джерелами фінансування бюджету залишків бюджетних коштів власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду бюджету, які не використані у попередньому бюджетному періоді, з метою їх подальшого використання за цільовим призначенням.

Законопроектом також пропонується зміна процедури розподілу видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями для закупівлі товарів (ліків та підручників) та оперативного вирішення питань щодо перерозподілу між регіонами; запровадження нового механізму розрахунку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів; врегулювання бюджетних відносин у зв’язку з переходом до грошової форми надання пільг та житлових субсидій населенню.

Проектом пропонується перенесення термінів долучення комунальних закладів охорони здоров’я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження надання медичної субвенції; врегулювання питання фінансового забезпечення закладів освіти, які не привели у встановлені терміни установчі документи у відповідність до законодавства про освіту; врегулювання взаємовідносин місцевих бюджетів у зв’язку з передачею недостатнього обсягу коштів районними бюджетами до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення на дошкільну освіту та культуру.

"Визначення обсягу державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників на рівні не більше 1% випуску продукції у сільському господарстві з огляду на обсяги фактичного освоєння таких коштів з метою спрямування на інші програми у сфері АПК (на відповідні цілі у державному бюджеті на 2018 рік були передбачені видатки в обсязі 5,3 млрд грн, з яких фактично використано 4,2 млрд грн, або 79,2% планових призначень, що складає 0,66 відсотка випуску продукції у сільському господарстві)", - зазначається у пояснювальній записці.

Крім того, планується визначити обсяг Державного фонду регіонального розвитку на рівні не більше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту держбюджету на відповідний бюджетний період при складанні Бюджетної декларації та проекту бюджету з урахуванням фактичних обсягів цих видатків у попередніх бюджетних періодах, спроможності місцевих органів влади забезпечити використання коштів та реальних можливостей державного бюджету.

Також пропонується врегулювати на законодавчому рівні віднесення власних надходжень бюджетних установ до неподаткових надходжень бюджету у класифікації доходів бюджету; удосконалити термінологічний апарат кодексу; внести зміни до регламенту ВР у частині оформлення прийнятого парламентом закону про державний бюджет.

Нагадаємо, 17 вересня у Верховній раді України з'явився текст законопроекту №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" в рамках державного бюджету на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 вересня до Ради внесли проект державного бюджету на наступний рік. У понеділок, 16 вересня, на сайті ВР з'явився текст законопроекту.

Додамо також, ВР сьогодні розгляне бюджет на 2020 рік. Парламентарії продовжили свою роботу до вичерпання порядку денного.

Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного Рада сьогодні розгляне проект держбюджету 2020
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