Бюджет-2020: Рада планує визначити обсяг підтримки с/г товаровиробників

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроектом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу в рамках бюджету-2020

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" в рамках державного бюджету на 2020 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ розроблений з метою врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою проекту закону про бюджет-2020 року, нормування прийнятих змін до законодавства.

За проект проголосували 264 парламентарія.

Суть закону

Документом пропонуються зміни щодо:

визначення джерелом доходу держбюджету плати за сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи у зв’язку з запровадженням з 1 серпня 2019 року ринку електроенергії;

визначення джерелом доходу держбюджету внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;

визначення джерелом доходу місцевих бюджетів плати за ліцензії на відповідну діяльність у зв’язку з запровадженням відповідно до Податкового кодексу ліцензування зернового дистиляту, біоетанолу та пального (додатковий ресурс у цілому до місцевих бюджетів становитиме 90,6 млн гривень);

визначення джерелами фінансування бюджету залишків бюджетних коштів власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду бюджету, які не використані у попередньому бюджетному періоді, з метою їх подальшого використання за цільовим призначенням.

Законопроектом також пропонується зміна процедури розподілу видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями для закупівлі товарів (ліків та підручників) та оперативного вирішення питань щодо перерозподілу між регіонами; запровадження нового механізму розрахунку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів; врегулювання бюджетних відносин у зв’язку з переходом до грошової форми надання пільг та житлових субсидій населенню.

Проектом пропонується перенесення термінів долучення комунальних закладів охорони здоров’я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження надання медичної субвенції; врегулювання питання фінансового забезпечення закладів освіти, які не привели у встановлені терміни установчі документи у відповідність до законодавства про освіту; врегулювання взаємовідносин місцевих бюджетів у зв’язку з передачею недостатнього обсягу коштів районними бюджетами до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення на дошкільну освіту та культуру.

"Визначення обсягу державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників на рівні не більше 1% випуску продукції у сільському господарстві з огляду на обсяги фактичного освоєння таких коштів з метою спрямування на інші програми у сфері АПК (на відповідні цілі у державному бюджеті на 2018 рік були передбачені видатки в обсязі 5,3 млрд грн, з яких фактично використано 4,2 млрд грн, або 79,2% планових призначень, що складає 0,66 відсотка випуску продукції у сільському господарстві)", - зазначається у пояснювальній записці.

Крім того, планується визначити обсяг Державного фонду регіонального розвитку на рівні не більше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту держбюджету на відповідний бюджетний період при складанні Бюджетної декларації та проекту бюджету з урахуванням фактичних обсягів цих видатків у попередніх бюджетних періодах, спроможності місцевих органів влади забезпечити використання коштів та реальних можливостей державного бюджету.

Також пропонується врегулювати на законодавчому рівні віднесення власних надходжень бюджетних установ до неподаткових надходжень бюджету у класифікації доходів бюджету; удосконалити термінологічний апарат кодексу; внести зміни до регламенту ВР у частині оформлення прийнятого парламентом закону про державний бюджет.

Нагадаємо, 17 вересня у Верховній раді України з'явився текст законопроекту №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" в рамках державного бюджету на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 вересня до Ради внесли проект державного бюджету на наступний рік. У понеділок, 16 вересня, на сайті ВР з'явився текст законопроекту.

Додамо також, ВР сьогодні розгляне бюджет на 2020 рік. Парламентарії продовжили свою роботу до вичерпання порядку денного.