Бюджет-2020: Раде предлагают определить объем господдержки с/х товаропроизводителей

Соответствующим законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс в рамках бюджета-2020
В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в рамках государственного бюджета на 2020 год. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Проект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о бюджете-2020, нормирования принятых изменений в законодательство.
Документом предлагаются изменения по поводу:
Проектом предлагается перенос сроков присоединения коммунальных учреждений здравоохранения к программе медицинских гарантий на 1 апреля 2020 года и сохранения оказания медицинской субвенции; урегулирование вопроса финансового обеспечения учреждений образования, которые не привели в установленные сроки учредительные документы в соответствие с законодательством об образовании; урегулирование взаимоотношений местных бюджетов в связи с передачей недостаточного объема средств районными бюджетами в бюджеты сел, поселков, городов районного значения на дошкольное образование и культуру.
"Определение объема государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не более 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве с учетом объемов фактического освоения таких средств с целью направления на другие программы в сфере АПК (на соответствующие цели в государственном бюджете на 2018 год были предусмотрены расходы в объеме 5,3 млрд грн, из которых фактически использовано 4,2 млрд грн, или 79,2% плановых назначений, что составляет 0,66 процента выпуска продукции в сельском хозяйстве)", - отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, планируется определить объем Государственного фонда регионального развития на уровне не более 1% прогнозного объема доходов общего фонда проекта госбюджета на соответствующий бюджетный период при составлении Бюджетной декларации и проекта бюджета с учетом фактических объемов этих расходов в предыдущих бюджетных периодах, способности местных органов власти обеспечить использования средств и реальных возможностей государственного бюджета.
Также предлагается урегулировать на законодательном уровне отнесение собственных поступлений бюджетных учреждений к неналоговым поступлениям бюджета в классификации доходов бюджета; усовершенствовать терминологический аппарат кодекса; внести изменения в регламент ВР в части оформления принятого парламентом закона о государственном бюджете.
Напомним, Кабмин вчера внес в Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2020 год. Однако изначально проект был без текста.
Как писало РБК-Украина ранее 15 сентября в Раду внесли проект государственного бюджета на следующий год. В понедельник, 16 сентября, на сайте ВР появился текст законопроекта.