Бюджет-2020: основные показатели

Верховная рада Украины на заседании 18 октября в первом чтении поддержала законопроект о государственном бюджете на 2020 год. РБК-Украина разбиралось с основными показателями бюджета-2020.

Доходы и расходы

Согласно одобренному законопроекту, доходы бюджета-2020 предусмотрены в размере 1 079,5 млрд гривен, из них 962,7 млрд гривен - общий фонд. Расходы составят 1170,0 млрд гривен. Дефицит госбюджета будет снижен до 2,09% ВВП.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Минимальная зарплата в Украине в следующем году составит 4723 гривен - это на 550 гривен больше, чем в 2019 году. В почасовом размере - 28,31 гривен в час.

Прожиточный минимум с 1 января составит 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

Дети в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779, с 1 июля - 1859, с 1 декабря - 1921 гривен;

Дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218, с 1 июля - 2318, с 1 декабря - 2395 гривен;

Трудоспособные лица: с 1 января 2020 года - 2102, с 1 июля - 2197, с 1 декабря - 2270 гривен;

Лица, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638, с 1 июля - 1712, с 1 декабря - 1769 гривен.

Долговая нагрузка

Платежи по государственному долгу в следующем году составят около 438,1 млрд гривен. Предполагается, что на обслуживание госдолга пойдет 145,2 млрд гривен, а 292,9 млрд - на погашение. Платежи в следующем году почти на 21 млрд превысят выплаты в 2019.

Основные расходы

Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд гривен - на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году.

На развитие дорожной инфраструктуры направят 74,4 млрд гривен. В данную сумму заложены средства на Государственный дорожный фонд - 69,7 млрд гривен.

На энергетическую независимость закладывается 2 млрд гривен.

На образование потратят 136,4 млрд гривен, что на 7,7 млрд больше, чем в этом году. Кроме того, впервые предусматриваются средства на развитие вузов.

На здравоохранение направят 108 млрд гривен (почти на 10 млрд больше, чем в 2019). На культуру и информационную сферу - 8,6 млрд гривен.

Отметим, проект госбюджета был рассчитан на показателе курса доллара на уровне 28,2 гривен. Этот прогноз предыдущее правительство утвердило еще в мае.

Также бюджет не учитывает запланированных реформ, в частности земельную. Предполагается, что окончательные цифры по доходам, курсу валют, дефиците и так далее будут известны ко второму чтению, которое должно состояться до 2 ноября.