Бюджет-2020: основні показники

Доходи і витрати України істотно зростуть
Верховна рада України на засіданні 18 жовтня в першому читанні підтримала законопроект про державний бюджет на 2020 рік. РБК-Україна розбиралося з основними показниками бюджету-2020.
Згідно зі схваленим законопроектом, доходи бюджету-2020 передбачено в розмірі 1 079,5 млрд гривень, з них 962,7 млрд гривень - загальний фонд. Витрати складуть 1170,0 млрд гривень. Дефіцит держбюджету буде знижений до 2,09% ВВП.
Мінімальна зарплата в Україні в наступному році складе 4723 гривень - це на 550 гривень більше, ніж в 2019 році. У погодинному розмірі - 28,31 гривень за годину.
Прожитковий мінімум з 1 січня складе 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.
Платежі по державному боргу в наступному році складуть близько 438,1 млрд гривень. Передбачається, що на обслуговування держборгу піде 145,2 млрд гривень, а 292,9 млрд - на погашення. Платежі в наступному році майже на 21 млрд перевищать виплати в 2019.
Витрати на національну безпеку і оборону складуть 245,8 млрд гривень - на 33,8 млрд більше, ніж в 2019 році.
На розвиток дорожньої інфраструктури направлять 74,4 млрд гривень. В цю суму закладені кошти на Державний дорожній фонд - 69,7 млрд гривень.
На енергетичну незалежність закладається 2 млрд гривень.
На освіту витратять 136,4 млрд гривень, що на 7,7 млрд більше, ніж в цьому році. Крім того, вперше передбачаються кошти на розвиток вузів.
На охорону здоров'я направлять 108 млрд гривень (майже на 10 млрд більше, ніж в 2019). На культуру і інформаційну сферу - 8,6 млрд гривень.
Відзначимо, проект держбюджету був розрахований на показнику курсу долара на рівні 28,2 гривень. Цей прогноз попередній уряд затвердив ще в травні.
Також бюджет не враховує запланованих реформ, зокрема земельну. Передбачається, що остаточні цифри щодо доходів, курсу валют, дефіциту і так далі будуть відомі до другого читання, яке має відбутися до 2 листопада.