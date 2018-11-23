За бюджет-2019 не проголосує "Батьківщина", РПЛ та "Опоблок"

Фото: Артур Герасимов (rada.gov.ua)

У БПП запевнили, що коаліція повністю готова підтримувати бюджет-2019

За проект державного бюджету на 2019 рік не проголосують фракції "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка та "Опозиційний блок". Про це заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що коаліція повністю готова підтримувати бюджет-2019.

"Питання не в домовленостях. Питання у тому, чи будуть захищені інтереси української армії та суспільства. Наразі коаліція повністю готова підтримувати бюджет країни. За моїми даними, за бюджет не будуть голосувати представники "Опозиційного блоку", представники "Батьківщини" та представники "Радикальної партії", - повідомив Герасимов.

За його словами, наразі тривають консультації щодо інших членів парламенту.

"Що стосується інших, то йдуть консультації. Ми сподіваємось, що голосів буде більше, ніж достатньо", - додав парламентар.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко продовжила перерву в засіданні Ради до першої години ночі. Відзначимо, засідання Ради мало розпочатися о 23:30.

При цьому у фракції БПП прогнозували прийняття бюджету-2019 до 12 години ночі.

Як писало РБК-Україна раніше, перший закон з пакету бюджету-2019 був прийнятий у другому читанні близько 17:00 четверга, а саме Рада ухвалила законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".