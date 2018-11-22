Бюджет-2019: Парубий объявил перерыв в заседании парламента до 21:30

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Комитет продолжает работать над поправками к законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс

В вечернем заседании Верховной рады объявлен перерыв на два часа. Об этом с трибуны парламента заявил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, перерыв объявлен с 19:20 до 21:30.

Спикер также отметил, что сейчас налоговый комитет продолжает работать над поправками к законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс.

Напомним, налоговый комитет не успел в перерыве между заседаниями Рады рассмотреть все правки к бюджетообразующему законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс.

По словам члена комитета Татьяны Остриковой, рабочая группа комитета рассмотрела лишь 300 поданных поправок.

"С утра проходит заседание рабочей группы налогового комитета. Мы успели рассмотреть лишь около 300 поправок к проекту изменений в Налоговом кодексе. Теперь у нас еще новая таблица, где их еще больше. В целом более 400 поправок", - заявила парламентарий.

Как писало РБК-Украина ранее, около 17:00 нардепы одобрили первый закон из пакета бюджета-2019. Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".