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Бюджет-2019: Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту до 21:30

Новини » Політика    22.11.2018 - 19:39
Бюджет-2019: Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту до 21:30
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Комітет продовжує працювати над правками до законопроекту про зміни до Податкового кодексу

У вечірньому засіданні Верховної ради оголошена перерва на дві години. Про це з трибуни парламенту заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, перерва оголошена з 19:20 до 21:30.

Спікер також зазначив, що наразі податковий комітет продовжує працювати над правками до законопроекту про зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо, податковий комітет не встиг під час перерви між засіданнями Ради розглянути всі поправки до бюджетоутворюючих законопроекту про зміни до Податкового кодексу.

За словами члена комітету Тетяни Острікової, робоча група комітету розглянула лише 300 поданих поправок.

"З ранку проходить засідання робочої групи податкового комітету. Ми встигли розглянути лише близько 300 поправок до проекту змін у Податковому кодексі. Тепер у нас ще нова таблиця, де їх ще більше. В цілому більше 400 поправок", - заявила парламентар.

Як писало РБК-Україна раніше, близько 17:00 нардепи схвалили перший закон з пакету бюджету-2019. Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".

Рада схвалила перший закон з пакету бюджету-2019 Рада продовжила засідання до прийняття бюджету-2019
Теми: Бюджет-2019
Новини України Андрій ПарубійВерховна РадаБюджет 2019
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