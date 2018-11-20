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Бюджет-2019 отвечает запросам на соцзащиту, оборону и реформы, - Минфин

Новости » Политика    20.11.2018 - 10:17
Бюджет-2019 отвечает запросам на соцзащиту, оборону и реформы, - Минфин
Фото: и. о. министра финансов Оксана Маркарова (УНИАН)

Минфин подчеркивает, что проект бюджета разработан на основе реалистичного прогноза

Проект бюджета-2016, подготовленный ко второму чтению, отвечает запросам на социальную защиту, оборону и дальнейшее внедрение реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Министерства финансов Украины.

Сообщается, что расчет доходов в бюджете-2019 сделан на основе реалистического макроэкономического прогноза, а в расходах учтены долговые обязательства. По словам и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, проект бюджета сбалансировал запросы на социальную защиту, безопасность и оборону, а также на внедрение реформ.

Также сообщается, что на оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направляются на зарплаты военнослужащих и полицейских, на развитие вооружения и военной техники -30,2 млрд гривен, на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.

Для выплаты пенсий в следующем году направят  167,5 млрд гривен. Вместе с тем, при доработке ко второму чтению учтены положения о направлении платежей за растаможку "евроблях" в Пенсионный фонд.

Расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд гривен, образование - почти 127 млрд гривен. Кроме того, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины внес бюджет-2019 в Верховную раду для рассмотрения во втором чтении.

Предполагается, что парламент рассмотрит госбюджет-2019 во втором чтении на этой неделе.

 

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Темы: Бюджет-2019
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