Быстрый рост: что происходит с курсом доллара 27 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро уверенно дорожают на межбанке и в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 27,12 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 29,65 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,75 - 26 мая), продажи - 27,12 (27,02 - 26 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,18 (28,98 - 26 мая), продажи - 29,65 (29,41 - 26 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,34 (3,32 - 26 мая), продажи 3,83 (3,75 - 26 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,60 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 мая справочный курс на уровне 27,00 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 мая (26,88 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,95 - 27,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, вопрос об одобрении программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, Украина планировала получить от МВФ до конца мая около 1,9 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус