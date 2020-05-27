Швидке зростання: що відбувається з курсом долара 27 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро впевнено дорожчають на міжбанку і в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,12 гривень за долар. Курс євро виріс на 24 копійки до 29,65 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,75 - 26 травня), продажу - 27,12 (27,02 - 26 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,18 (28,98 - 26 травня), продажу - 29,65 (29,41 - 26 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,34 (3,32 - 26 травня), продажу 3,83 (3,75 - 26 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,02 гривень за долар, курс купівлі до 27,00 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 29,60 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 травня довідковий курс на рівні 27,00 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 травня (26,88 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,95 - 27,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, питання про схвалення програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів поки не включений в порядок денний засідань Ради директорів МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна планувала отримати від МВФ до кінця травня близько 1,9 млрд доларів.

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Автор: Олександр Білоус