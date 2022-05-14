Чим швидше звільнимо України, тим швидше відновимо ринок: Зеленський про загрозу голоду у світі
Президент Володимир Зеленський розповів, що що держави світу усвідомлюють, що заблокувавши Чорне море та продовжуючи війну, Росія ставить десятки країн перед загрозою цінової кризи чи голоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.
За його словами, якщо країни підтримують Україну, то вони не допустять глобального голоду.
Також він зазначив, що чим швидше закінчиться війна, тим швидше відновиться стан продовольчого ринку.
"Зараз підтримка України, перш за все зброєю, означає недопущення глобального голоду. Чим швидше ми звільнимо нашу землю та забезпечимо безпеку України, тим швидше відновимо нормальний стан продовольчого ринку", - сказав Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, за яких умов готовий відставити питання Криму.
Також ми писали, що Зеленський назвав перший крок, який має зробити РФ для переговорів.
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