Пока идет война. Зеленский рассказал, при каких условиях готов отставить вопрос Крыма

Украина готова отставить в сторону вопрос оккупированного Крыма, пока идет война с Россией и разногласия по статусу полуострова мешают проведению встречи лидеров обеих стран. Но Киев никогда не признает его частью России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Rai 1 .

"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации, у Крыма и до войны была автономия. Он и остается автономной республикой со своими правами, парламентом. Но это украинская территория АР Крым в составе Украины", - отметил он.

По его словам, речь шла о том, что нужно вести переговоры с Россией.

"Мы готовы говорить с Россией о том, что не ко времени решения по Крыму, потому что идет война, ко времени человеческие жизни, давайте отставим этот вопрос, если он усложняет процесс переговоров. Если вопрос Крыма усложняет процесс встречи президентов Украины и России, давайте отставим этот вопрос. Наша делегация в Турции предлагала отставить, но не навсегда. Мы не услышали согласия", - добавил Зеленский.