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"Было предусмотрено": Резников о продолжении российско-белорусских учений

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 15:53
"Было предусмотрено": Резников о продолжении российско-белорусских учений Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Ковальчук Виктор УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Россия и Беларусь приняли решение продолжить совместные военные учения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал такой шаг ожидаемым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Министерства обороны Украины.

По словам Резникова, Украина заранее приняла соответствующие меры касаемо продолжения военных учений на территории Беларуси.

"С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы на самом деле защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент России Владимир Путин и лидер белорусского режима Александр Лукашенко решили продолжить совместные военные учения после завершения "Союзного решимости-2022".

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