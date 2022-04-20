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"Была надежда". В Госдепе допустили участие НАТО в эвакуации мирных жителей из Мариуполя

Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд допустила, что союзники по НАТО могут участвовать в эвакуации мирных жителей и раненых солдат из Мариуполя. По ее словам, россияне должны были разрешить безопасный проход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Была некоторая надежда, что россияне могут разрешить безопасный проход", - заявила она телеканалу.

Нуланд добавила, что в эвакуации жителей и раненых украинских солдат из Мариуполя могут участвовать союзники НАТО. Однако, уточнила она, россияне несколько раз срывали договоренности.

В конечном итоге, отметила представитель Госдепа, именно россияне должны разрешить безопасный проход. По ее словам, осада Мариуполя говорит о жестокости войны России против Украины и военных преступлениях, которые совершает Владимир Путин.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины призвали мировых лидеров помочь с эвакуаций из "Азовстали". Там отметили, что если этого не произойдет, то кровь будет на их руках.

Отметим, утром 19 апреля оккупанты начали штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Перед атакой предприятие подверглось мощной бомбардировке.

Как сообщало РБК-Украина, в укрытиях на территории "Азовстали" прячутся сотни мариупольцев, в том числе дети.

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