Если мировые лидеры не помогут с эвакуацией из "Азовстали", то кровь будет на их руках, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мировых лидеров помочь организовать "зеленый коридор" из заблокированной российскими оккупантами "Азовстали" в Мариуполе. В противном случае, отметил он, кровь детей и мирных жителей будет на их руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.