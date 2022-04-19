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Если мировые лидеры не помогут с эвакуацией из "Азовстали", то кровь будет на их руках, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 22:09
Если мировые лидеры не помогут с эвакуацией из "Азовстали", то кровь будет на их руках, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мировых лидеров помочь организовать "зеленый коридор" из заблокированной российскими оккупантами "Азовстали" в Мариуполе. В противном случае, отметил он, кровь детей и мирных жителей будет на их руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.

"Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы. Мир продолжает смотреть на убийство детей в прямом эфире и молчать", - написал он.

Подоляк призвал религиозных и мировых лидеров остановить убийство детей и мирных жителей. По его словам, они могут договориться о "зеленом коридоре".

"Иначе кровь будет и на руках", - резюмировал советник главы ОП, приложив к посту фотографии заблокированных в подвалах "Азовстали" детей.

Фото: жители Мариуполя в подвалах заблокированной "Азовстали" (twitter.com/Podolyak_M)

Напомним, утром российские войска начали штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Перед атакой территория предприятия подверглась мощной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу.

Отметим, в укрытиях на территории "Азовстали" несколько недель прячутся сотни мариупольцев, в том числе дети. Кремлевская пропаганда называет их якобы заложниками.

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