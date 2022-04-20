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"Була надія". У Держдепі допустили участь НАТО в евакуації мирних жителів з Маріуполя

Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд допустила, що союзники по НАТО можуть брати участь в евакуації мирних жителів і поранених солдатів з Маріуполя. За її словами, росіяни повинні були дозволити безпечний прохід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Була деяка надія, що росіяни можуть дозволити безпечний прохід", - заявила вона телеканалу.

Нуланд додала, що в евакуації жителів і поранених українських солдатів з Маріуполя можуть брати участь союзники НАТО. Однак, уточнила вона, росіяни кілька разів зривали домовленості.

Зрештою, зазначила представник Держдепу, саме росіяни повинні дозволити безпечний прохід. За її словами, облога Маріуполя говорить про жорстокість війни Росії проти України і військові злочини, які здійснює Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України закликали світових лідерів допомогти з евакуацій з "Азовсталі". Там зазначили, що якщо цього не станеться, то кров буде на їхніх руках.

Зазначимо, вранці 19 квітня окупанти почали штурм українських позицій на заводі" Азовсталь " у Маріуполі. Перед атакою підприємство піддалося потужному бомбардуванню.

Як повідомляло РБК-Україна, в укриттях на території "Азовсталі" ховаються сотні маріупольців, у тому числі діти.

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