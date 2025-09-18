Був проти війни в Україні: в ISW розповіли, за що Путін звільнив Козака

Дмитро Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, хто виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ISW з посиланням на ЗМІ пише, що Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО, але Путін її відхилив, оскільки хотів анексувати українську територію.

Західні та російські джерела, які цитує ISW, вказували на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

Повідомлення про розбіжності у поглядах Козака з Путіним свідчать про те, що він та, можливо, інші кремлівські впливові особи, такі як заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно піти у відставку.

29 серпня Путін підписав указ про скасування Департаменту міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами та Департаменту транскордонного співробітництва Адміністрації президента, якими керував Козак, ймовірно, готуючись до його відставки.

Раніше Дмитро Козак був одним із найближчих радників Путіна та контролював стратегію Кремля в Україні, перш ніж Кремль переклав цю відповідальність на Кирієнка у 2022 році. Повідомляється, що Кирієнко також нещодавно взяв на себе управління портфелем Кремля у справах Молдови.

"Імовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця Кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог Путіна", - пишуть аналітики.