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Був "перехідний період": Буданов розповів про свої стосунки з Зеленським

07:07 07.07.2026 Вт
2 хв
Розвідник пояснив, чому початковий етап співпраці не був простим
aimg Катерина Коваль aimg Мілан Лєліч
Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Getty Images)

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, якими є його стосунки з президентом Володимиром Зеленським. За словами розвідника, на початку співпраці був "перехідний період".

Про це Кирило Буданов розповів у великому інтерв'ю для РБК-Україна.

Чи є між ними субординація

На запитання, чи вкладаються стосунки з президентом у парадигму "начальник-підлеглий", Буданов відповів однозначно - жодних сумнівів щодо ієрархії у нього немає.

"Я в будь-якому разі є його підлеглим, тому в мене з цим як мінімум нема проблем, зважаючи на те, що я все ж таки військова людина", - зазначив розвідник.

На уточнення, чи спілкується він з президентом винятково по робочих питаннях, Буданов відповів, що таких питань настільки багато, що на будь-яке інше спілкування часу просто не залишається.

Що було на початку співпраці

За інформацією джерел, на початку стосунки Буданова з президентом були доволі прохолодними, однак пізніше між ними відбулась серйозна розмова, після якої ситуація змінилася на краще.

Сам Буданов цю версію прямо не підтвердив, однак пояснив, чому початковий етап дійсно міг бути непростим.

"У мене своя модель роботи і управління. Він звик до тієї, до якої він звик. І це нормально. Це трансферний, перехідний період. Це абсолютно нормально", - розповів очільник розвідки.

Після уточнення, чи можна назвати це "притиркою", Буданов погодився, зазначивши, що подібний період проходить будь-який колектив.

"І проблеми в цьому ніякої немає, і бути не може", - додав він.

На пряме запитання, чи "притерлися" вони вже з президентом, Буданов відповів ствердно.

Як минає робочий день розвідника

Буданов зазначив, що описати типовий робочий день доволі складно, оскільки все відбувається дуже індивідуально. Втім, певну закономірність він назвав.

"Перші зустрічі, стандартні зустрічі, починаю о 8 годині тут", - розповів очільник ГУР.

На запитання, коли ж робочий день завершується, Буданов відповів без конкретики.

"Як завершується", - коротко зазначив він.

Нагадаємо, рівно пів року тому Буданов очолив Офіс президента. За цей час, попри відсутність радикальних кадрових змін на Банковій, роль та місце ОП у загальноукраїнській системі влади помітно скоригувались.

Також раніше Буданов заявляв про відносини з РФ після війни, наголосивши, що Росія завжди буде "сусідом" України і до цього потрібно готуватися.

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Володимир ЗеленськийКирило Буданов