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Буданов зробив заяву про відносини з РФ після війни: "До цього треба готуватися"

10:40 26.06.2026 Пт
2 хв
Росія завжди буде нашим "сусідом" і до цього треба готуватися
aimg Тетяна Степанова aimg Уляна Безпалько
Буданов зробив заяву про відносини з РФ після війни: "До цього треба готуватися" Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Getty Images)
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Є абсолютно різні варіанти того, як можуть скластися відносини між Україною та Росією після війни. Наразі зарано про це говорити, але треба готуватися до того, що РФ завжди буде нашим "сусідом".

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

"Варіанти є абсолютно різні, але я ж кажу, в будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися", - сказав Буданов.

Він зазначив, що зараз треба зупинити війну, адже передчасно про щось таке розмовляти, коли ми знаходимося в гарячій стадії абсолютно конвенційної відкритої війни.

"Ви ж розумієте, що в Другу світову СРСР в розпал війни з Німеччиною економічні стосунки все ж таки не вів. Хоча було різне на початку. І з Америкою, до речі, було те саме. Не можна говорити про те, якими будуть відносини в час гарячої фази. Це просто некоректно навіть", - додав глава ОП.

Мирні переговори

Нагадаємо, переговорний процес між Україною та РФ було припинено ще взимку. Спочатку причиною стало те, що США, які виконують роль посередника, розпочали війну з Іраном. Згодом від діалогу відмовлялася Москва.

Росіяни стверджували, що говоритимуть лише у тому випадку, якщо Україна виявить готовність відмовитися від Донбасу.

Дніми російський диктатор Володимир Путін заявив, що передумов для переговорів між Україною та Росією немає.

Він поскаржився, що лист президента України Володимира Зеленського, який український лідер написав російському диктатору 4 червня, не створює передумов для діалогу.

Водночас Росія начебто готова до діалогу з Україною "на базі стамбульських домовленостей".

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