Буданов зробив заяву про відносини з РФ після війни: "До цього треба готуватися"

Є абсолютно різні варіанти того, як можуть скластися відносини між Україною та Росією після війни. Наразі зарано про це говорити, але треба готуватися до того, що РФ завжди буде нашим "сусідом".

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

"Варіанти є абсолютно різні, але я ж кажу, в будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися", - сказав Буданов.

Він зазначив, що зараз треба зупинити війну, адже передчасно про щось таке розмовляти, коли ми знаходимося в гарячій стадії абсолютно конвенційної відкритої війни.

"Ви ж розумієте, що в Другу світову СРСР в розпал війни з Німеччиною економічні стосунки все ж таки не вів. Хоча було різне на початку. І з Америкою, до речі, було те саме. Не можна говорити про те, якими будуть відносини в час гарячої фази. Це просто некоректно навіть", - додав глава ОП.