Был "переходный период": Буданов рассказал о своих отношениях с Зеленским

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, каковы его отношения с президентом Владимиром Зеленским. По словам разведчика, в начале сотрудничества был "переходный период".
Об этом Кирилл Буданов рассказал в большом интервью для РБК-Украина.
На вопрос, вкладываются ли отношения с президентом в парадигму "начальник-подчиненный", Буданов ответил однозначно - никаких сомнений в иерархии у него нет.
"Я в любом случае являюсь его подчиненным, поэтому у меня с этим как минимум нет проблем, учитывая, что я все же военный человек", - отметил разведчик.
На уточнение, общается ли он с президентом исключительно по рабочим вопросам, Буданов ответил, что таких вопросов настолько много, что на любое другое общение просто не остается.
По информации источников, в начале отношения Буданова с президентом были довольно прохладными, однако позже между ними произошел серьезный разговор, после которого ситуация изменилась к лучшему.
Сам Буданов эту версию прямо не подтвердил, однако объяснил почему начальный этап действительно мог быть непростым.
"У меня своя модель работы и управления. Он привык к той, к которой он привык. И это нормально. Это трансферный, переходный период. Это абсолютно нормально", - рассказал глава разведки.
После уточнения, можно ли назвать это "притиркой", Буданов согласился, отметив, что подобный период проходит любой коллектив.
"И проблемы в этом никакой нет, и быть не может", - добавил он.
На прямой вопрос, притерлись ли они уже с президентом, Буданов ответил утвердительно.
Буданов отметил, что описать типичный рабочий день достаточно сложно, поскольку все происходит индивидуально. Впрочем, определенную закономерность он назвал.
"Первые встречи, стандартные встречи, начинаю в 8 часов здесь", - рассказал глава ГУР.
На вопрос, когда рабочий день завершается, Буданов ответил без конкретики.
"Как завершается", - коротко отметил он.
Напомним, ровнополгода назад Буданов возглавил Офис президента. За это время, несмотря на отсутствие радикальных кадровых изменений на Банковой, роль и место ОП в общеукраинской системе власти заметно скорректировались.
Также ранее Буданов заявлял об отношениях с РФ после войны, подчеркнув, что Россия всегда будет "соседом" Украины и к этому нужно готовиться.