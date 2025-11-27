Був неузгоджений відхід. У ЗСУ підтвердили прорив росіян впритул до Гуляйполя

Волошин зазначив, що на Гуляйпільському напрямку проводилося перегрупування та переформатування оборонної побудови військ. Але один з підрозділів відійшов неузгоджено та залишив відкритим фланг оперативної побудови - таким чином, суміжний підрозділ, його позиції та особовий склад залишилися без прикриття.

"Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони. Відбулись бойові зіткнення, внаслідок цього декілька наших військовослужбовців вважаються зниклими безвісти", - зазначив він.

Фото: DeepState

Волошин припустив, що росіяни якраз розстріляли саме цих військових, які вважаються зниклими. Якщо це підтвердиться, Україна зробить все необхідне для покарання винних, оскільки воєнні злочини не мають терміну давності.

"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю. Варто згадати, що завдяки командуванню, яке ухвалило вчасні та правильні рішення, зараз ми намагаємось здійснити перегрупування сил та засобів для того, щоб ефективно організувати та побудувати оборону Гуляйполя", - додав він.

Волошин окремо зупинився на ситуацію в районі н/п Зелений Гай, яке оголошували окупованим. За його словами, на околицях села тривають бої, ведеться оборонна операція.