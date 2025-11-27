Был несогласованный отход. В ВСУ подтвердили прорыв россиян вплотную к Гуляйполю

Волошин отметил, что на Гуляйпольском направлении проводилась перегруппировка и переформатирование оборонительного построения войск. Но одно из подразделений отошло несогласованно и оставило открытым фланг оперативного построения - таким образом, смежное подразделение, его позиции и личный состав остались без прикрытия.

"Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны. Состоялись боевые столкновения, в результате этого несколько наших военнослужащих считаются пропавшими без вести", - отметил он.

Волошин предположил, что россияне как раз расстреляли именно этих военных, которые считаются пропавшими без вести. Если это подтвердится, Украина сделает все необходимое для наказания виновных, поскольку военные преступления не имеют срока давности.

"Силы обороны Украины несмотря на все продолжают сдерживать врага и делают все, чтобы не стыдно было перед павшими собратьями и собственным достоинством. Стоит вспомнить, что благодаря командованию, которое приняло своевременные и правильные решения, сейчас мы пытаемся осуществить перегруппировку сил и средств для того, чтобы эффективно организовать и построить оборону Гуляйполя", - добавил он.

Волошин отдельно остановился на ситуации в районе н/п Зеленый Гай, который объявляли оккупированным. По его словам, в окрестностях села продолжаются бои, ведется оборонительная операция.