Был капитаном яхты? Итальянские СМИ выяснили имя украинца из дела о "Северных потоках"

Италия, Четверг 21 августа 2025 22:28
Иллюстративное фото: газопровод "Северной поток-2" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Гражданин Украины, которого задержали в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" - 49-летний Сергей Кузенцов, бывший военнослужащий сил специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sere.

Кузенцова считают командиром яхты "Андромеда", которую 26 сентября 2022 года использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", соединявших Германию и Россию.

По данным следствия, на яхте "Андромеда" якобы был не только Кузенцов. Вместе с ним там было по меньшей мере пятеро: женщина и четверо водолазов-подрывников. Их личности пока не установлены, или не разглашаются.

Украинец прибыл на Ривьеру-Романьола 19 августа, официально - в отпуск. С ним была жена и двое детей. Семья поселилась в туристическом поселке Сан-Клементе, "Ла Пескачча" - именно там его задержали карабинеры из Римини на основании европейского ордера на арест, который выдала Германия.

"49-летний мужчина, который, очевидно, приобрел авиабилеты в Польше для поездки в Италию - непонятно, для себя или для своей семьи - открыл дверь карабинерам, которые окружили курорт, получив наводку от отдела Sirene-Fast Международной службы полицейского сотрудничества (SCIP)", - отмечает издание.

При этом немецкая сторона, похоже, знала о намерении Кузенцова поехать в Италию. Сам Кузенцов не скрывался: он использовал настоящее имя и фамилию, а также прибыл на курорт на внедорожнике с украинскими номерами. Во время задержания он не оказывал сопротивления, сейчас Кузенцова ждет судебное заседание и, возможно, дальнейшая экстрадиция в Германию.

Напомним, 21 августа стало известно, что в Италии задержали гражданина Украины, которого Германия подозревает в организации взрывов на "Северных потоках" в 2022 году. Украина официально еще не комментировала задержание.

Подрыв "Северного потока"

Напомним, что взрывы произошли 26 сентября 2022 года и привели к серьезным повреждениям обоих газопроводов, полностью выведя их из строя. Расследование проводилось несколькими странами, однако установить, кто именно стоит за взрывами, так и не удалось.

В СМИ также появилась версия о том, что за несколько дней до инцидента в районе прохождения газопровода находилось судно "Андромеда", арендованное польской компанией. Владельцами этой компании являются два гражданина Украины.

