Был капитаном яхты? Итальянские СМИ выяснили имя украинца из дела о "Северных потоках"

Гражданин Украины, которого задержали в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" - 49-летний Сергей Кузенцов, бывший военнослужащий сил специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sere .

Кузенцова считают командиром яхты "Андромеда", которую 26 сентября 2022 года использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", соединявших Германию и Россию.

По данным следствия, на яхте "Андромеда" якобы был не только Кузенцов. Вместе с ним там было по меньшей мере пятеро: женщина и четверо водолазов-подрывников. Их личности пока не установлены, или не разглашаются.

Украинец прибыл на Ривьеру-Романьола 19 августа, официально - в отпуск. С ним была жена и двое детей. Семья поселилась в туристическом поселке Сан-Клементе, "Ла Пескачча" - именно там его задержали карабинеры из Римини на основании европейского ордера на арест, который выдала Германия.

" 49-летний мужчина, который, очевидно, приобрел авиабилеты в Польше для поездки в Италию - непонятно, для себя или для своей семьи - открыл дверь карабинерам, которые окружили курорт, получив наводку от отдела Sirene-Fast Международной службы полицейского сотрудничества (SCIP)", - отмечает издание.