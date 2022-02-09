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За бустрену дозу можно будет получить 500 гривен: когда начнутся выплаты

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует расширить программу еПоддержка. Планируется, что по 500 гривен будут платить также за бустерную дозу вакцинации от СOVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 9 февраля.

Согласно проекту, выплаты бюджетных средств начнутся с 14 марта 2022 года.

Напомним, Кабинет министров планирует продлить срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев.

Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

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Кабинет Министров Украины