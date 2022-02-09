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За бустрену дозу можна буде отримати 500 гривень: коли почнуться виплати

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує розширити програму єПідтримка. Планується, що виплати по 500 гривень будуть здійснюватися також за бустерну дозу вакцинації від СOVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 9 лютого.

Згідно з проектом, виплати бюджетних коштів почнуться з 14 березня 2022 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує продовжити строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.

Раніше Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші. Постанова набрала чинності з 7 лютого.

Постановою розширено перелік за рахунок послуг у сфері освіти, культури і спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

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Кабінет Міністрів України