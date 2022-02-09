ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За бустрену дозу можно будет получить 500 гривен: когда начнутся выплаты

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 11:33
За бустрену дозу можно будет получить 500 гривен: когда начнутся выплаты Фото: за бустерную дозу начнут платить 500 гривен с 14 марта
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует расширить программу еПоддержка. Планируется, что по 500 гривен будут платить также за бустерную дозу вакцинации от СOVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 9 февраля.

Согласно проекту, выплаты бюджетных средств начнутся с 14 марта 2022 года.

Напомним, Кабинет министров планирует продлить срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев.

Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"