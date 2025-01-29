Бущан покинул "Динамо" и перешел в аравийский "Аль-Шабаб"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт киевского клуба .

30-летний голкипер будет играть в составе аравийского клуба "Аль-Шабаб", который базируется в столице страны Эр-Рияде. Подробности трансфера не разглашаются, но по данным Transfermarkt, "Аль-Шабаб" заплатил за украинца 3 миллиона евро. Контракт рассчитан на 2,5 года - до лета 2027-го.

Бущан станет вторым украинским футболистом в аравийской Про-лиге. Ранее в этой стране выступал другой вратарь с динамовским прошлым - Максим Коваль. Он с 2018-го по 2022-й год играл за "Аль-Фатех", за который провел 111 поединков.

Кто такой Георгий Бущан

Уроженец Одессы начал заниматься футболом в местной ДЮСШ-11, впоследствии перебрался в академию "Динамо".

До 2016 года выступал за дубль киевлян, в сезоне-2017/18 дебютировал в основном составе "бело-синих". Всего провел за "Динамо" 177 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 164 гола и 72 поединка играл на ноль.

В составе киевского клуба стал чемпионом Украины в 2021 году. Дважды был обладателем Кубка страны и трижды Суперкубка.

За сборную Украины провел 18 матчей, в которых пропустил 30 голов и сыграл три матча на ноль. Был основным голкипером "сине-желтых" на Евро-2020, где сыграл все пять поединков команды на турнире.