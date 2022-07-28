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Бущан стал игроком матча против "Фенербахче": видео всех сэйвов кипера "Динамо"

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Четверг 28 июля 2022 14:51
Бущан стал игроком матча против "Фенербахче": видео всех сэйвов кипера "Динамо" Фото: Георгий Бущан признан MVP второго поединка против "Фенербахче" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь Георгий Бущан стал одним из кузнецов победы киевского "Динамо" над стамбульским "Фенербахче" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и был признан болельщиками игроком второго матча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Подавляющее большинство участников сообщества "Динамо" в Telegram назвало 28-летнего голкипера MVP поединка. За него проголосовало 77% респондентов. Бущан опередил авторов голов – Караваева (9%) и Буяльского (6%).

Украинский вратарь за 120+ минут матча совершил 7 сэйвов. В частности, первый номер "Динамо" парировал одиннадцатиметровый в исполнении Валенсии на 70-й минуте.

Кроме того, поединок ознаменовался скандалом. Фанаты "желтых канареек" после того, как "Фенербахче" сравнял счет, начали скандировать имя лидера страны-агрессора Путина. В ответ наставник "бело-синих" Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.

Накануне "Динамо" одолело "Фенербахче" в дополнительное время благодаря голам Буяльского и Караваева. В 3-м раунде квалификации украинский гранд встретится со "Штуртом" из Граца. Матчи запланированы на 3 и 9 августа.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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