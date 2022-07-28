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Бущан став гравцем матчу проти "Фенербахче": відео всіх сейвів кіпера "Динамо"

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Стамбул, Четвер 28 липня 2022 14:51
Бущан став гравцем матчу проти "Фенербахче": відео всіх сейвів кіпера "Динамо" Фото: Георгій Бущан визнаний MVP другого поєдинку проти "Фенербахче" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Воротар Георгій Бущан став одним із творців перемоги київського "Динамо" над стамбульським "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і був визнаний уболівальниками гравцем другого матчу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Переважна більшість учасників спільноти "Динамо" в Telegram назвала 28-річного голкіпера MVP поєдинку. За нього проголосували 77% респондентів. Бущан випередив авторів голів – Караваєва (9%) та Буяльського (6%).

Український воротар за 120+ хвилин матчу здійснив 7 сейвів. Зокрема, перший номер "Динамо" парирував одинадцятиметровий у виконанні Валенсії на 70-й хвилині.

Окрім того, поєдинок ознаменувався скандалом. Фанати "жовтих канарок" після того, як "Фенербахче" зрівняв рахунок, почали скандувати ім'я лідера країни-агресора Путіна. У відповідь керманич "біло-синіх" Мірча Луческу проігнорував післяматчеву прес-конференцію.

Напередодні "Динамо" здолало "Фенербахче" в додатковий час завдяки голам Буяльського та Караваєва. У 3-му раунді кваліфікації український гранд зустрінетсь зі "Штуртом" із Граца. Матчі заплановані на 3 і 9 серпня.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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