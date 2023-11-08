ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті (відео)

Середа 08 листопада 2023 08:20
UA EN RU
У Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті (відео) Фото: на комбінаті в Бурятії в Росії сталася пожежа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бурятії (Російська Федерація) в Єравнинському районі сталася сильна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті "Озерний" цієї ночі, 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

На місці вогняної НП, за даними регіонального відділення МНС, працюють близько тридцяти пожежників та 16 одиниць техніки.

Займання сталося в одному з цехів ГЗК "Озерний", палає неексплуатований цех флотації, пише видання "Єравна-інфо.24/7". За даними місцевої влади, спалах був зафіксований на площі 500 квадратних метрів.

Також рятувальники заявляють, що попередньо внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Також стверджується, що розповсюдження вогню було ліквідовано.

Зазначимо, що бурятський ГЗК "Озерний" займається видобутком та переробленням свинцево-цинкових руд.

У мережі було опубліковано відео сильних пожеж на підприємстві.

Пожежі та вибухи у Росії

Нагадаємо, що останнім часом на території Росії все частіше починаються пожежі та гримлять вибухи.

Так, наприклад, у ніч проти 7 листопада у російському Улан-Уде (Бурятія) сталася масштабна пожежа в торговому центрі "Гвоздь". Під час неї звалився дах ТЦ.

Також повідомлялося, що наприкінці жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа.

Нещодавно в Москві на території ТЕЦ після загоряння газопроводу почалася сильна пожежа. Ще місяць тому в Москві на території торговельного центру спалахнула потужна пожежа. Він охопив 500 квадратних метрів. Також на початку вересня у столиці РФ сталася пожежа на найбільшому заводі з виробництва двигунів для авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Бурятия
NEWS
Важливий день. Україна сьогодні очікує рішення від ЄС щодо початку переговорів: що відомо
Важливий день. Україна сьогодні очікує рішення від ЄС щодо початку переговорів: що відомо
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки