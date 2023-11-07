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У Росії сталася масштабна пожежа у торговому центрі

Росія, Вівторок 07 листопада 2023 10:11
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У Росії сталася масштабна пожежа у торговому центрі Фото: у Росії сталася масштабна пожежа у торговому центрі (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У російському Улан-Уде (Бурятія) в ніч із 6 на 7 листопада сталася масштабна пожежа в торговому центрі "Гвоздь". Під час неї звалився дах ТЦ.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: МНС Росії, місцеві Telegram-канали.

Як розповіли російські рятувальники, спочатку вогонь спалахнув на площі 10 тисяч квадратних метрів, пізніше розійшовся на 22 тисячі. Під час пожежі навіть частково обвалився дах. При цьому нібито ні жертв, ні постраждалих внаслідок пожежі немає.

"Самостійно вийшли на вулицю 6 людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - заявили в російському відомстві, але з огляду на масштаби НП, вірити цим даним досить складно.

Попри те, що до гасіння пожежі підключилися понад 100 рятувальників та кілька десятків техніки, локалізувати вогонь вдалося лише вранці 7 листопада.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вогнем були охоплені всі поверхи великої будівлі і хоча вогонь дійсно вдалося локалізувати, пожежу гасять досі.

На даний момент розглядаються дві версії причини пожежі: будівля спалахнула через неполадки на найближчій СТО або її підпалили. Місцева прокуратура проводить перевірку.

Пожежі в Росії

Зазначимо, що пожежі Росії, зокрема, в торгових центрах та інших громадських місцях далеко не рідкість. Досить згадати трагедію в кемерівському торговому центрі "Зимова вишня" у 2018 році, коли загинули 64 особи або пожежу в нічному клубі "Хромая лошадь" у 2009 році, коли загинули понад 150 людей.

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