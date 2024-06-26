"Буря емоцій": ДПСУ показала перші миті повернення українських військовополонених (відео)

Державна прикордонна служба України показала перші миті повернення українських захисників з російського полону. Деякі з них вже готові повернутись до виконання поставлених задач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
"Вони рахували хвилини до зустрічі на рідній землі, а ми з нетерпінням чекали на їхнє повернення. 18 прикордонників починають знову звикати до таких базових речей як теплий душ, повноцінний обід та небайдужість оточуючих", - йдеться в повідомленні.
Згідно з відео, після повернення українських бійців одразу оглянули медпрацівники. Також їм надали першочергові необхідні базові речі та послуги з метою реабілітації після полону.
"Зустріли дуже тепло. Неочікувано. Всім дякуєм, хто зустрів. Також хочу передати нашим захисникам і захисницям дуже великий та полум'яний привіт, що вони нашу неньку Україну оберігали, коли ми були в полоні. Ми повернулися і ми готові знову виконувати свою поставлену задачу", - каже один зі звільнених військовополонених.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що з російського полону в Україну повернулись 90 захисників.
Серед них воїни Нацгвардії, Військово-Морських сил, бійці тероборони та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та ЧАЕС, а також воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Як зауважив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією, триває.
Перед цим останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся наприкінці травня. Тоді додому вдалося повернути 71 воїна.
Серед них були захисники Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та Чорнобильської АЕС.
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