"Буря емоцій": ДПСУ показала перші миті повернення українських військовополонених (відео)

"Вони рахували хвилини до зустрічі на рідній землі, а ми з нетерпінням чекали на їхнє повернення. 18 прикордонників починають знову звикати до таких базових речей як теплий душ, повноцінний обід та небайдужість оточуючих", - йдеться в повідомленні.

Згідно з відео, після повернення українських бійців одразу оглянули медпрацівники. Також їм надали першочергові необхідні базові речі та послуги з метою реабілітації після полону.

"Зустріли дуже тепло. Неочікувано. Всім дякуєм, хто зустрів. Також хочу передати нашим захисникам і захисницям дуже великий та полум'яний привіт, що вони нашу неньку Україну оберігали, коли ми були в полоні. Ми повернулися і ми готові знову виконувати свою поставлену задачу", - каже один зі звільнених військовополонених.