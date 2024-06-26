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"Буря эмоций": ГПСУ показала первые мгновения возвращения украинских военнопленных (видео)

Фото: Украина провела обмен пленными с Россией (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Ярослава Борзова

Государственная пограничная служба Украины показала первые мгновения возвращения украинских защитников из российского плена. Некоторые из них уже готовы вернуться к выполнению поставленных задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

"Они считали минуты до встречи на родной земле, а мы с нетерпением ждали их возвращения. 18 пограничников начинают снова привыкать к таким базовым вещам как теплый душ, полноценный обед и неравнодушие окружающих", - говорится в сообщении.

Согласно видео, по возвращении украинских бойцов сразу осмотрели медработники. Также им предоставили первоочередные необходимые базовые вещи и услуги для реабилитации после плена.

"Встретили очень тепло. Неожиданно. Всем спасибо, кто встретил. Также хочу передать нашим защитникам и защитницам очень большой и пламенный привет, что они нашу мать Украину оберегали, когда мы были в плену. Мы вернулись и мы готовы снова выполнять свою поставленную задачу", - говорит один из уволенных военнопленных.

Обмены пленными

Напомним, вчера стало известно, что из российского плена в Украину вернулись 90 защитников.

Среди них воины Нацгвардии, Военно-Морских сил, бойцы терробороны и пограничники. Они защищали Мариуполь и ЧАЭС, а также воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Как отметил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией, продолжается.

Перед этим последний обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся в конце мая. Тогда домой удалось вернуть 71 воина.

Среди них были защитники Мариуполя, Змеиного, Гостомеля и Чернобыльской АЭС.

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ДПСУОбмен пленными