"Буря эмоций": ГПСУ показала первые мгновения возвращения украинских военнопленных (видео)

"Они считали минуты до встречи на родной земле, а мы с нетерпением ждали их возвращения. 18 пограничников начинают снова привыкать к таким базовым вещам как теплый душ, полноценный обед и неравнодушие окружающих", - говорится в сообщении.

Согласно видео, по возвращении украинских бойцов сразу осмотрели медработники. Также им предоставили первоочередные необходимые базовые вещи и услуги для реабилитации после плена.

"Встретили очень тепло. Неожиданно. Всем спасибо, кто встретил. Также хочу передать нашим защитникам и защитницам очень большой и пламенный привет, что они нашу мать Украину оберегали, когда мы были в плену. Мы вернулись и мы готовы снова выполнять свою поставленную задачу", - говорит один из уволенных военнопленных.