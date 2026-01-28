UA

Бурульки можуть убити: українців попередили про небезпеку під час відлиги

Фото: Українців попередили про небезпеку через бурульки (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У період відлиг на дахах, балконах і карнизах будинків масово утворюються бурульки, які можуть у будь-який момент обірватися та впасти вниз. Таке зимове явище несе реальну загрозу для людей, тварин і майна.

У гідрометцентрі пояснюють, що бурульки формуються під час коливань температури - від відлиги до морозів. Вони виглядають нерухомими, однак можуть зірватися раптово, без жодного попередження.

У Патрульній поліції наголошують, що під час падіння з висоти бурулька набирає значної швидкості та здатна спричинити серйозні травми. Найбільшу небезпеку це становить для дітей і людей похилого віку.

Як уберегтися від небезпеки

Українців закликають дотримуватися простих правил безпеки:

  • уникати проходу під дахами, карнизами та балконами;
  • звертати увагу на попереджувальні стрічки, огорожі та оголошення;
  • обирати маршрути подалі від будівель із нависаючими бурульками;
  • пояснювати дітям правила безпечної поведінки поблизу будинків;
  • водіям не паркувати автомобілі під дахами з бурульками.

У разі виявлення небезпечних скупчень льоду громадянам радять повідомляти відповідні комунальні служби.

У відомствах наголошують, що уважність і дотримання елементарних правил безпеки можуть врятувати здоров’я та життя.

Раніше РБК-Україна писало про різке похолодання в Україні наприкінці січня та на початку лютого. З 30 січня морози посиляться, на вихідних у низці областей температура вночі може знизитися до -20, а 2-3 лютого місцями - до -25 градусів. Морозна погода, за прогнозом Укргідрометцентру, може утримуватися майже всю першу декаду лютого.

Також ми розповідали, якою буде погода в Україні у найближчі дні. Синоптики попереджають про мокрий сніг і дощ, тумани, ожеледь та ожеледицю на дорогах, а також поступове похолодання з 30 січня.

Погода в УкраїніПравила безпеки