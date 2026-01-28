Бурульки можуть убити: українців попередили про небезпеку під час відлиги

У період відлиг на дахах, балконах і карнизах будинків масово утворюються бурульки, які можуть у будь-який момент обірватися та впасти вниз. Таке зимове явище несе реальну загрозу для людей, тварин і майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та Патрульну поліцію України.
У гідрометцентрі пояснюють, що бурульки формуються під час коливань температури - від відлиги до морозів. Вони виглядають нерухомими, однак можуть зірватися раптово, без жодного попередження.
У Патрульній поліції наголошують, що під час падіння з висоти бурулька набирає значної швидкості та здатна спричинити серйозні травми. Найбільшу небезпеку це становить для дітей і людей похилого віку.
Українців закликають дотримуватися простих правил безпеки:
У разі виявлення небезпечних скупчень льоду громадянам радять повідомляти відповідні комунальні служби.
У відомствах наголошують, що уважність і дотримання елементарних правил безпеки можуть врятувати здоров’я та життя.
