Общество Образование Деньги Изменения

Сосульки могут убить: украинцев предупредили об опасности во время оттепели

Фото: Украинцев предупредили об опасности из-за сосулек (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В период оттепелей на крышах, балконах и карнизах домов массово образуются сосульки, которые могут в любой момент оборваться и упасть вниз. Такое зимнее явление несет реальную угрозу для людей, животных и имущества.

В гидрометцентре объясняют, что сосульки формируются во время колебаний температуры - от оттепели до морозов. Они выглядят неподвижными, однако могут сорваться внезапно, без всякого предупреждения.

В Патрульной полиции отмечают, что при падении с высоты сосулька набирает значительную скорость и способна вызвать серьезные травмы. Наибольшую опасность это представляет для детей и пожилых людей.

Как уберечься от опасности

Украинцев призывают придерживаться простых правил безопасности:

  • избегать прохода под крышами, карнизами и балконами;
  • обращать внимание на предупредительные ленты, ограждения и объявления;
  • выбирать маршруты подальше от зданий с нависающими сосульками;
  • объяснять детям правила безопасного поведения вблизи домов;
  • водителям не парковать автомобили под крышами с сосульками.

В случае обнаружения опасных скоплений льда гражданам советуют сообщать соответствующие коммунальные службы.

В ведомствах отмечают, что внимательность и соблюдение элементарных правил безопасности могут спасти здоровье и жизнь.

Ранее РБК-Украина писало о резком похолодании в Украине в конце января и в начале февраля. С 30 января морозы усилятся, на выходных в ряде областей температура ночью может снизиться до -20, а 2-3 февраля местами - до -25 градусов. Морозная погода, по прогнозу Укргидрометцентра, может удерживаться почти всю первую декаду февраля.

Также мы рассказывали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде, туманах, гололеде и гололедице на дорогах, а также постепенном похолодании с 30 января.

