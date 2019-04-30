В Буркина-Фасо в результате нападения на церковь погибли 6 человек

В Буркина-Фасо боевики напали на протестантскую церковь, в результате атаки погибли по меньшей мере шестеро христиан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Очевидцы рассказали, что нападавшие прибыли на семи мотоциклах в конце воскресной службы и убили пастора, двух его сыновей и троих прихожан церкви.

Отмечается, что это первая атака на церковь с 2016 года, когда в Западной Африке вспыхнуло насилие джихадистов, связанных с "Аль-Каидой", "Исламским государством", а также местными исламистами.

Уточняется, что нападение на протестантскую церковь произошла в небольшом городке Сильгаджи недалеко от города Джибо.

Число участвовавших в нападении боевиков, а также их принадлежность к террористическим организациям пока не известно.

Напомним, в январе в Буркина-Фасо в межэтнических столкновениях в центральной части страны в течение недели погибли 46 человек. Вооруженные мужчины на мотоциклах ворвались в деревню, где живут представители народа моси и убили 7 человек. Впоследствии жители этого села в ответ убили 39 человек из народа фулани.