В Буркина-Фасо в межэтнических столкновениях за неделю погибли 46 человек

Иллюстративное фото (facebook.com/sharaph.bf)

В течение недели продолжаются столкновения

В межэтнических столкновениях в центральной части Буркина-Фасо в течение недели погибли 46 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что за последнюю неделю в ходе межэтнических столкновений в центральном регионе Буркина-Фасо погибли 46 человек, в том числе одно из столкновений случилось 31 декабря.

"Так, 31 декабря вооруженные мужчины на мотоциклах ворвались в деревню, где живут представители народа моси и убили 7 человек. Впоследствии жители этого села в ответ убили 39 человек из народа фулани", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за соседства на севере с Мали в Буркина-Фасо за последние месяцы возросло количество нападений исламистов.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Буркина-Фасо Уагадугу в результате вооруженного нападения на штаб-квартиру армии и район, где расположен офис главы правительства страны погибли семь человек.

Тогда в штаб-квартире армии Буркина-Фасо произошел взрыв, далее замаскированные боевики атаковали здание. Очевидцы рассказывают, что позже также были слышны взрывы.