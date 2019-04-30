У Буркіна-Фасо в результаті нападу на церкву загинули 6 осіб

У Буркіна-Фасо бойовики напали на протестантську церкву, в результаті атаки загинули щонайменше шестеро християн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Очевидці розповіли, що нападники прибули на семи мотоциклах в кінці недільної служби і вбили пастора, двох його синів і трьох парафіян церкви.

Наголошується, що це перша атака на церкву з 2016 року, коли в Західній Африці спалахнуло насильство джихадистів, пов'язаних із "Аль-Каїдою", "Ісламською державою", а також місцевими ісламістами.

Уточнюється, що напад на протестантську церкву стався в невеликому містечку Сільгаджі недалеко від міста Джібо.

Кількість бойовиків, які брали участь у нападі, а також їх приналежність до терористичних організацій поки не відома.

Нагадаємо, у січні в Буркіна-Фасо в міжетнічних сутичках в центральній частині країни протягом тижня загинули 46 людей. Озброєні чоловіки на мотоциклах увірвалися в село, де живуть представники народу мосі та вбили 7 осіб. Згодом жителі цього села у відповідь вбили 39 людей з народу фулані.