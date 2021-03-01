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В Буркина-Фасо произошел обвал на золотоносной шахте, погибли 11 человек

Автор: РБК-Украина

В центральной части Буркина-Фасо произошел обвал на золотоносной шахте. В результате происшествия погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщает CGTN.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 28 февраля, в провинции Бам.

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Начато расследование причин произошедшего.

Отметим, что Буркина-Фасо является четвертым по объемам производителем золота в Африке. В минувшем году в стране было добыто около 60 тонн золота.

Напомним, в середине февраля в России произошло обрушение на шахте в Кузбассе. При обрушении породы погиб один рабочий. Всего в шахте оказались заблокированными 98 человек.

Кроме того, в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк.

Добавим, что в начале декабря в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обрушения породы пострадали двое работников шахты.

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Новости Украины Буркина-ФасообвалШахта
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