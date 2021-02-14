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В России произошел обвал шахты: почти 100 человек под завалами, есть погибший

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 02:07
В России произошел обвал шахты: почти 100 человек под завалами, есть погибший Фото: шахта (pixabay)
Автор: Инна Собора

В Российской Федерации произошло обрушение на шахте в Кузбассе (в Кемеровской области). Внутри находились 98 человек.

Об этом сообщает пресс-центр МЧС России.

Информация об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе поступила спасателям 14 февраля 03:10 по местному времени.

На момент происшествия в шахте находилось 98 человек. Людей выводят на поверхность.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что ЧП произошло на шахте "Юбилейная". По словам собеседника агентства, при обрушении породы погиб один рабочий.

Ранее в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк.

РБК-Украина писало, что в начале декабря в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обрушения породы пострадали двое работников шахты.

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