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У Буркіна-Фасо стався обвал на золотоносної шахти, загинули 11 людей

Автор: РБК-Україна

В центральній частині Буркіна-Фасо стався обвал на золотоносної шахти. В результаті події загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє CGTN.

Інцидент стався в неділю ввечері, 28 лютого, в провінції Бам.

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Розпочато розслідування причин події.

Зазначимо, що Буркіна-Фасо є четвертим за обсягами виробником золота в Африці. Минулого року в країні було видобуто близько 60 тонн золота.

Нагадаємо, в середині лютого у Росії відбулося обвалення на шахті в Кузбасі. При обваленні породи загинув один робітник. Всього в шахті опинилися заблокованими 98 осіб.

Крім того, в результаті обвалу на шахті "Золоте" у Луганській області загинув гірник.

Додамо, що на початку грудня у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалення породи постраждали двоє працівників шахти.

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Новини України Буркина-ФасообвалШахта
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