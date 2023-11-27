Буревії та снігопади накрили сусідні країни: яка ситуація в Молдові та Румунії
Негода, що охопила більшу частину східної Європи, накрила Молдову та Румунію. У Молдові потужний штормовий вітер та сніг паралізували центральні магістралі, а в Румунії через критичні погодні умови без електроенергії залишились сотні населених пунктів.
Що відомо про наслідки потужного шторму в країнах східної Європи - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувались такі джерела: Euronews, Moldova Liberă, NewsMaker.
В Молдові через негоду перекрито рух шістьма національними трасами. Наразі там вирує непогода та буревії. На засніжених дорогах застрягали машини швидкої допомоги, автобуси та автомобілі. Очевидці описують ситуацію, як критичну. Обмеженої кількості техніки та персоналу не вистачає на такий великий обсяг роботи, тому подекуди люди очікують розчищення дороги вже годинами.
Вже відомо про перші трагедії через негоду. Так, цього ранку були виявили тіла двох людей, які були знайдені у машині на в'їзді до міста Кошкалія Кеушанського району. Зазначається, що автомобіль вилетів з дороги та застряг у бруді. Медики, що прибули на місце, лише підтвердили смерть двох людей.
Зазначається, що понад 140 міст країни лишились без електропостачання. Натомість допомоги надзвичайників потребували у 182 випадках.
У Румунії через негоду на одній із трас перевернувся автобус із 36 громадянами Молдови, що прямував з Італії. В аварії постраждали 16 пасажирів, але зараз їхнє життя поза небезпекою. Крім того, повідомляють про понад 400 населених пунктів країни, які залишились без електропостачання.
Буревії та сніги у східній Європі
З учора, 26 листопада, переважну частину східної Європи накрили заметілі та штормові вітри. Зокрема, в Україні вже другий день вирує критична непогода.
Синоптики наголошують, що погода в Україні сьогодні також погіршиться. В низці регіонів очікується сніг, мокрий сніг, сильний вітер та ожеледиця.
Також критичні погодні умови спостерігаються й у Росії. Сильні штормові пориви спричинили низку руйнувань і надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні стало відомо про те, що Берингове море вийшло із берегів. У результаті, на російській Камчатці виявився затопленим аеропорт.
Також 26 листопада шторм почав вирувати і в Криму. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років.
На тлі негоди окупаційна влада Криму заявила, що майже 500 тисяч жителів залишились без світла.
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