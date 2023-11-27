Буревії та снігопади накрили сусідні країни: яка ситуація в Молдові та Румунії

Негода, що охопила більшу частину східної Європи, накрила Молдову та Румунію. У Молдові потужний штормовий вітер та сніг паралізували центральні магістралі, а в Румунії через критичні погодні умови без електроенергії залишились сотні населених пунктів.

Що відомо про наслідки потужного шторму в країнах східної Європи - читайте в матеріалі РБК-Україна .

В Молдові через негоду перекрито рух шістьма національними трасами. Наразі там вирує непогода та буревії. На засніжених дорогах застрягали машини швидкої допомоги, автобуси та автомобілі. Очевидці описують ситуацію, як критичну. Обмеженої кількості техніки та персоналу не вистачає на такий великий обсяг роботи, тому подекуди люди очікують розчищення дороги вже годинами.

Вже відомо про перші трагедії через негоду. Так, цього ранку були виявили тіла двох людей, які були знайдені у машині на в'їзді до міста Кошкалія Кеушанського району. Зазначається, що автомобіль вилетів з дороги та застряг у бруді. Медики, що прибули на місце, лише підтвердили смерть двох людей.

Зазначається, що понад 140 міст країни лишились без електропостачання. Натомість допомоги надзвичайників потребували у 182 випадках.

У Румунії через негоду на одній із трас перевернувся автобус із 36 громадянами Молдови, що прямував з Італії. В аварії постраждали 16 пасажирів, але зараз їхнє життя поза небезпекою. Крім того, повідомляють про понад 400 населених пунктів країни, які залишились без електропостачання.