Ураганы и снегопады накрыли соседние страны: какая ситуация в Молдове и Румынии
Непогода, охватившая большую часть восточной Европы, обрушилась на Молдову и Румынию. В Молдове мощный штормовой ветер и снег парализовали центральные магистрали, а в Румынии из-за критических погодных условий без электроэнергии остались сотни населенных пунктов.
Что известно о последствиях мощного шторма в странах восточной Европы - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались следующие источники: Euronews, Moldova Liberă, NewsMaker.
В Молдове из-за непогоды перекрыто движение шестью национальными трассами. Сейчас там ненастье и ураганы. На заснеженных дорогах застряли машины скорой помощи, автобусы и автомобили. Очевидцы описывают ситуацию как критическую. Ограниченного количества техники и персонала не хватает на такой большой объем работы, поэтому иногда люди ожидают расчистку дороги уже часами.
Уже известно о первых трагедиях из-за непогоды. Так, этим утром были обнаружены тела двух человек, которые были найдены в машине на въезде в город Кошкалия Кеушанского района. Автомобиль вылетел с дороги и застрял в грязи. Прибывшие на место медики лишь подтвердили смерть двух человек.
Отмечается, что более 140 городов остались без электроснабжения. В помощи нуждались в 182 случаях.
В Румынии из-за непогоды на одной из трасс перевернулся автобус с 36 гражданами Молдовы, следовавшим из Италии. В аварии пострадали 16 пассажиров, но сейчас их жизнь вне опасности. Кроме того, сообщают о более 400 населенных пунктов страны, которые остались без электроснабжения.
Ураганы и снега в восточной Европе
Со вчера, 26 ноября, подавляющую часть восточной Европы накрыли метели и штормовые ветры. В частности, в Украине уже второй день наблюдается критическая непогода.
Синоптики отмечают, что погода в Украине сегодня тоже ухудшится. В ряде регионов ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер и гололедица.
Также критические погодные условия наблюдаются и в России. Сильные штормовые порывы повлекли за собой ряд разрушений и чрезвычайных ситуаций. В частности, сегодня стало известно о том, что Берингово море вышло из берегов. В результате, на российской Камчатке оказался затоплен аэропорт.
Также 26 ноября шторм начался и в Крыму. Из-за большой силы его уже окрестили самой большой бурей за последние 100 лет.
На фоне непогоды оккупационные власти Крыма заявили, что почти 500 тысяч жителей остались без света.
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