Бунт в СИЗО: завершено досудебное расследование в отношении 3 сотрудников

Фото: правоохранители возле Лукьяновского СИЗО во время бунта "торнадовцев" (РБК-Украина)

Сейчас продолжается досудебное расследование в отношении всего круга лиц, причастных к совершению правонарушений

Завершено досудебное расследование в отношении трех сотрудников государственного учреждения "Киевский следственный изолятор", которым было сообщено о подозрении по фактам пособничества экс-бойцам роты "Торнадо" в совершении преступлений. Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Так, преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицировано как действия, направленные на совершение покушения на убийство работников правоохранительных органов в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей.

"Кроме того, экс - командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, и экс - бойцам указанной роты также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 УК Украины (приготовление к побегу из - под стражи)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 22.10.2018 прокурором в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины всем лицам, которым было сообщено о подозрении, и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам досудебного расследования в уголовном производстве.

"Завершено досудебное расследование в отношении трех сотрудников государственного учреждения "Киевский следственный изолятор", которым сообщено о подозрении по фактам пособничества экс – бойцам роты "Торнадо" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, в настоящее время в выделенном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью установления и привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

В июне экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разным заведениям временного содержания.

В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры. Впоследствии, против двух работников Лукьяновского СИЗО открыли дело за помощь бывшим бойцам спецроты "Торнадо".

28 сентября экс-командиру роты "Торнадо" и еще трем бывшим бойцам было сообщено о новой подозрение в приготовлении к побегу из-под стражи в Лукьяновском следственном изоляторе (СИЗО).