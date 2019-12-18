Бунт в СИЗО Кропивницкого: введен особый режим, открыто уголовное дело

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируемая

В СИЗО Кропивницкого ввели особый режим из-за бунта находящихся под стражей, который произошел 16 декабря, а также открыли уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Минюста.

Так, руководство ввело особый режим, руководствуясь ст. 19 Закона Украины "О предварительном заключении".

"Согласно статье 19 Закона Украины, особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, Прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий", - говорится в сообщении.

В свою очередь, прокуратура Кировоградской области открыла уголовное дело по факту насилия в отношении работника Кропивницкого СИЗО. Дело открыто по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, предусматривает от 5 до 12 лет заключения.

Также прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого СИЗО, что повлекло значительные материальные убытки, по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируемая.

Напомним, началось все с того, что 16 декабря заключенный М. напал на сотрудницу учреждения - он начал угрожать ей и семье физической расправой, нецензурно выражаться, а затем нанес женщине телесные повреждения. После задержания он отказался давать любые показания и сотрудничать с силовиками. Заключенные других камер учреждения поддержали призыв и начали стучать в дверь, пытались повредить инвентарь камер.

Также РБК-Украина писало, что 9 декабря с Райковской исправительной колонии (№73) сбежали двое заключенных, которые отбывали наказание под присмотром на участке социальной реабилитации, расположенном за пределами охраняемой территории учреждения.