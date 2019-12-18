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Бунт в СІЗО Кропивницького: введено особливий режим, відкрито кримінальну справу

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 13:59
Бунт в СІЗО Кропивницького: введено особливий режим, відкрито кримінальну справу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зараз ситуація в СІЗО повністю контрольована

У СІЗО Кропивницького ввели особливий режим через бунт взятих під варту, який стався 16 грудня, а також відкрили кримінальну справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Південного міжрегіонального управління Мін'юсту.

Так, керівництво ввело особливий режим, керуючись ст. 19 Закону України "Про попереднє ув'язнення".

"Відповідно до статті 19 Закону України, особливий режим передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, Припинення всіх заходів, що проводяться з цими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, прокуратура Кіровоградської області відкрила кримінальну справу за фактом насильства щодо працівника Кропивницького СІЗО. Справу відкрито за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає від 5 до 12 років ув'язнення.

Також прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості з боку адміністрації Кропивницького СІЗО, що спричинило значні матеріальні збитки, за ч. 2 ст. 367 КК України.

Зараз ситуація в СІЗО повністю контрольована.

Нагадаємо, почалося все з того, що 16 грудня ув'язнений М. напав на співробітницю установи - він почав погрожувати їй та сім'ї фізичною розправою, нецензурно висловлюватися, а потім наніс жінці тілесні ушкодження. Після затримання він відмовився давати будь-які свідчення і співпрацювати з силовиками. В'язні інших камер установи підтримали заклик і почали стукати у двері, намагалися пошкодити інвентар камер.

Також РБК-Україна писало, що 9 грудня з Райковської виправної колонії (№73) втекли двоє ув'язнених, які відбували покарання під наглядом на ділянці соціальної реабілітації, розташованій за межами охоронюваної території установи.

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