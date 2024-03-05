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Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина

Фото: парламент скасував засідання до кінця тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Верховній Раді перенесли засідання, які мали відбутися цього тижня. Мова йде про 6, 7 та 8 березня.

Про це РБК-Україна розповіли кілька співрозмовників у парламенті.

"Офіційна причина - треба сформулювати звіт для конгресу США", - каже одне з джерел.

Для цього значна частина парламентарів від "Слуги народу" планує робоче відрядження в межах України. Воно стосуватиметься військових та оборонних питань.

Проте справжня причина, як пояснюють депутати - бунт опозиційних фракцій.

"Причина - парламентська криза. Опозиція погрожує ставити всі свої поправки та гальмувати розгляд будь-яких ініціатив у залі, поки їм не почнуть давати дозвіл на закордонні поїздки й відрядження", - пояснив один із нардепів.

Додамо, про те, що у Верховній Раді скасували засідання цього тижня також писав у своєму Telegram-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. 

"Сьогодні коаліція відміняє 3 дня голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць", - повідомляв нардеп.

За його словами, на порядку денному у парламенту було багато важливих законів були: соціальні, освітні, військові та як мінімум 10 ратифікацій.

Важливий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що всі ці суперечки довкола Ради відбуваються в той час, коли йде робота над новим законом щодо мобілізації. Парламент 7 лютого у першому читанні підтримав оновлений урядовий законопроєкт щодо військової служби, мобілізації та військового обліку. І вже до нього було внесено понад 4 тисячі поправок. 

Втім, нещодавно член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів РБК-Україна, що нардепи можуть прийняти новий законопроєкт у другому читанні до кінця березня. 

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