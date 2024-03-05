Бунт в Раде? Парламент отменил заседания до конца недели: в чем причина

"Официальная причина - надо сформулировать отчет для конгресса США", - говорит один из источников.

Для этого значительная часть парламентариев от "Слуги народа" планирует рабочую командировку в пределах Украины. Оно будет касаться военных и оборонных вопросов.

Однако настоящая причина, как объясняют депутаты, - бунт оппозиционных фракций.

"Причина - парламентский кризис. Оппозиция грозится ставить все свои поправки и тормозить рассмотрение любых инициатив в зале, пока им не начнут давать разрешение на заграничные поездки и командировки", - объяснил один из нардепов.

Добавим, о том, что в Верховной Раде отменили заседание на этой неделе, также писал в своем Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Сегодня коалиция отменяет 3 дня голосования. Фактически, Рада не будет заседать месяц", - сообщал нардеп.

По его словам, в повестке дня у парламента было много важных законов: социальные, образовательные, военные и как минимум 10 ратификаций.

Важный законопроект о мобилизации

Напомним, что все эти споры вокруг Рады проходят в то время, когда идет работа над новым законом о мобилизации. Парламент 7 февраля в первом чтении поддержал обновленный правительственный законопроект по военной службе, мобилизации и военному учету. И в него уже было внесено более 4 тысяч поправок.

Впрочем, недавно член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что нардепы могут принять новый законопроект во втором чтении до конца марта.

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