Бунт Пригожина став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва, - Маляр

Бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

"Так званий "марш справедливості" збройного формування найманців Пригожина став поштовхом для зміни ставлення російських громадян та військовослужбовців до вищого військово-політичного керівництва РФ", - написала вона.

Заступниця міністра зазначила, що розгубленість і пасивність вищого начальницького складу Збройних сил РФ під час спроби перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів Міноборони та Генштабу РФ.

До того ж, окремі командування оперативних об’єднань і з’єднань окупаційних військ намагаються уникнути комплектування підпорядкованих військових частин особами з місць позбавлення волі попри потребу у відновленні втрат особового складу.

Маляр пояснила, що це пов’язане з підвищеними ризиками дезертирства, проявами непокори та імовірними бунтами військових з-поміж колишніх засуджених.

Бунт Пригожина

24 червня лідер ПВК "Вагнера" звинуватив військових Міноборони РФ в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців та оголосив про "марш справедливості". Його найманці зайшли до Ростова та вирушили штурмувати Москву, однак зупинилися не дійшовши 200 км до столиці.

Переворот закінчився після переговорів Пригожина із Лукашенком. Було вирішено відправити Пригожина та частину його найманців до Білорусі.

У країні вже будують табір, в якому можуть розмістити "вагнерівців".

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