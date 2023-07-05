Бунт Пригожина стал толчком для изменения отношения россиян к высшему руководству, - Маляр

Бунт руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его наемников стал толчком к изменению отношения россиян к высшему руководству страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

"Так называемый "марш справедливости" вооруженного формирования наемников Пригожина стал толчком к изменению отношения российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политическому руководству РФ", - написала она.

Замминистра отметила, что растерянность и пассивность высшего начальствующего склада Вооруженных сил РФ при попытке переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам Минобороны и Генштаба РФ.

К тому же, отдельные командования оперативных объединений и соединений оккупационных войск пытаются избежать комплектования подчиненных воинских частей лицами из мест лишения свободы, несмотря на необходимость восстановления потерь личного состава.

Маляр объяснила, что это связано с повышенными рисками дезертирства, проявлениями неповиновения и вероятными бунтами военных из числа бывших осужденных.

Бунт Пригожина

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил военных Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников и объявил о "марше справедливости". Его наемники вошли в Ростов и отправились штурмовать Москву, однако остановились не дойдя 200 км до столицы.

Переворот закончился после переговоров Пригожина с Лукашенко. Было решено отправить Пригожина и часть его наемников в Беларусь.

В стране уже строят лагерь, в котором могут разместить "вагнеровцев".

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